В платье-сетке: Лили-Роуз Депп сходила на вечеринку в Каннах

Лили-Роуз Депп посетила благотворительную вечеринку в Каннах в отеле du Cap-Eden-Roc в Антибе.

23-летняя актриса, которая накануне блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, приехала на пати в черном платье мини с длинными объемными рукавами, дополнив образ лаковыми туфлями на каблуках.

Лили-Роуз Депп / Фото: Getty Images

Платье-сетка на Лили-Роуз Депп просвечивалось, под ним было видно трусы. Волосы звезда распустила, сделала легкий макияж в теплых тонах, надела несколько золотых колец на пальцы и сделала светлый маникюр.

Напомним, на Каннском кинофестивале Лили-Роуз Депп представляла сериал "Идол" вне конкурсной программы, где сыграла вместе с певцом The Weeknd.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

После презентации состоялась афтепати, где юная знаменитость блистала уже в другом образе.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

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