В платье-сетке с бахромой: 50-летняя модель Эмбер Валетта посетила гала-вечер

Наряд 50-летней Эмбер Валетты был от бренда Diotima и напоминал макраме, поскольку связан в довольно большие дырки. У платья были длинные рукава, а под низом бежевая трикотажная подкладка. На юбке его украшала длинная вязаная бахрома.

Эмбер Валлетта / Фото: Getty Images

Спина у платья Эмбер была открытой - с круглым вырезом, а дополнила его модель бежевыми туфлями-лодочками на каблуках.

Эмбер Валлетта / Фото: Getty Images

В платье с похожей вязкой посетила это же мероприятие Дри Хемингуэй - фотомодель, актриса и правнучка писателя Эрнеста Хемингуэя. Ее длинное платье имело очень глубокое декольте и было выполнено в оливковом цвете. Наряд Дри был тоже от Diotima.

Дри Хемингуэй / Фото: Getty Images

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