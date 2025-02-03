В платье-сетке с бахромой: 50-летняя модель Эмбер Валетта посетила гала-вечер

Американская топ-модель посетила 4-й ежегодный гала-вечер Fifteen Percent Pledge в Paramount Studios в Лос-Анджелесе.
Наряд 50-летней Эмбер Валетты был от бренда Diotima и напоминал макраме, поскольку связан в довольно большие дырки. У платья были длинные рукава, а под низом бежевая трикотажная подкладка. На юбке его украшала длинная вязаная бахрома.
Спина у платья Эмбер была открытой - с круглым вырезом, а дополнила его модель бежевыми туфлями-лодочками на каблуках.
В платье с похожей вязкой посетила это же мероприятие Дри Хемингуэй - фотомодель, актриса и правнучка писателя Эрнеста Хемингуэя. Ее длинное платье имело очень глубокое декольте и было выполнено в оливковом цвете. Наряд Дри был тоже от Diotima.
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