В платье-сетке с цветами: красивая Сальма Хайек пришла на премьеру фильма в эффектном образе

Образ был смелым и отлично выглядел на актрисе.

56-летняя Сальма Хайек посетила мероприятие, которое проходило в Майами-Бич - премьерный показ фильма Супер Майк: Последний танец", где она сыграет вместе с Ченнингом Татумом.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

В этой танцевальной картине Сальма играет гламурную и богатую светскую львицу, которая возрождает любовь главного героя к танцам. Вероятно, роль актрисы будет очень эффектной.

Для мероприятия звезда, которая славится своим отличным вкусом и любовью к эффектным образам, выбрала черное платье-сетку от Gucci, которое было украшено нашивками в виде цветов, фруктов и горошка. Под платьем у нее было плотное черное нижнее белье.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Этот потрясающий образ актрисы дополняли прическа в виде высокого хвоста, макияж с акцентом на глазах и украшения на шее и запястьях.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

В руке у Сальмы был зеленый клатч Bottega Veneta.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

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