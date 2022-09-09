В платье-сетке с капюшоном: Тесса Томпсон в откровенном луке позировала перед фотографами

38-летняя актриса в прозрачном наряде продемонстрировала стройную фигуру.
На красной дорожке Венецианского кинофестиваля в откровенном аутфите позировала Тесса Томпсон.
Актриса надела черное платье-сетку с капюшоном от Interior, украшенную стразами. Под нарядом было черное белье.
Платье звезда скомбинировала с черными босоножками на высокой платформе и шпильках. Шею она украсила золотым чокером с серебряными деталями.
В этом луке красавица продемонстрировала не только стройную фигуру, но и упругие ягодицы.
Свой образ Томпсон завершила макияжем в шоколадно-бронзовых оттенках.
Напомним, а Патриша Кларксон посетила благотворительный гала-вечер amfAR в Венеции в длинном платье изумрудного цвета от бренда Elie Saab из осенне-зимней коллекции 2022 года.
Читайте также:
- В изумрудном платье с брошью на талии: герцогиня Йоркская на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
- В шелковом платье с разрезом: Алина Байкова на благотворительном мероприятии в Венеции
- Позировала в Венеции: звезда Victoria's Secret Сара Сампайо в платье с пайетками продемонстрировала стройные ноги