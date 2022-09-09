В платье-сетке с капюшоном: Тесса Томпсон в откровенном луке позировала перед фотографами

На красной дорожке Венецианского кинофестиваля в откровенном аутфите позировала Тесса Томпсон.

Актриса надела черное платье-сетку с капюшоном от Interior, украшенную стразами. Под нарядом было черное белье.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Платье звезда скомбинировала с черными босоножками на высокой платформе и шпильках. Шею она украсила золотым чокером с серебряными деталями.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

В этом луке красавица продемонстрировала не только стройную фигуру, но и упругие ягодицы.

Свой образ Томпсон завершила макияжем в шоколадно-бронзовых оттенках.

Напомним, а Патриша Кларксон посетила благотворительный гала-вечер amfAR в Венеции в длинном платье изумрудного цвета от бренда Elie Saab из осенне-зимней коллекции 2022 года.

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