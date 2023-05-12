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В платье-сетке с корсетом: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

В платье-сетке с корсетом: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
750
Время на прочтение
1 мин
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В платье-сетке с корсетом: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель обожает демонстрировать фолловерам свои соблазнительные формы.

Деми Роуз опубликовала в Instagram серию снимков, на которых она продемонстрировала пикантный образ.

Модель была одета в экстравагантное черное платье-сетку с корсетом с россыпью страз и золотой бахромой, под которое она надела черный лиф с металлическими цепочками и стрингами.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз похвасталась на камеру пышным сексуальным бюстом, который всегда выставляет на показ при любой возможности.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель также продемонстрировала, какой в этом наряде выглядит ее пышная пятая точка.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз релаксировала у бассейна топлес и с бокалом игристого.

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Дата публикации
Просмотры
750
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