В платье-сетке с кристаллами: американская ведущая в откровенном луке сверкнула пышными формами

Американская телеведущая, актриса и комедиантка — Ниси Нэш – попала в объективы папарацци, когда шла на мероприятие Netflix, которое состоялось в Западном Голливуде накануне церемонии награждения премии "Золотой глобус".

Знаменитость выбрала для своего выхода смелый образ. На ней было платье-сетка с кристаллами от Dolce & Gabbana, под которое она надела черное белье.

Ниси Нэш / Фото: Getty Images

Аутфит Нэш дополнила черными кожаными туфлями-лододчками и золотистым клатчем со стразами. На пальце у нее сияло кольцо с огромным бриллиантом.

Идеально ровная укладка боб-каре, макияж с черными стрелками и пышными ресницами, а также французский маникюр завершили вечерний образ Ниси.

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