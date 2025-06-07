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- Шоу-бизнес
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В платье-сетке с кристаллами: Майли Сайрус в гламурном наряде на презентации своего альбома
Американская суперзвезда Майли Сайрус произвела фурор на улице в Нью-Йорке, когда направлялась на особое мероприятие — презентацию своего визуального альбома Something Beautiful. Мероприятие прошло во время фестиваля Tribeca 2025 в театре Beacon.
32-летняя звезда надела по такому поводу очень гламурное платье-сетку молочного цвета от известного французского Модного дома Schiaparelli. Ее наряд был из коллекции весна-лето 2025.
Платье состояло из бежевого боди, оттенок которого сливался с цветом кожи артистки, а также сетчатой верхней части, которую также украшали большие каплевидные кристаллы. Подол платья декорирован длинной и объемной бахромой, которая также повторялась и на длинной накидке, которой Майли дополнила образ. В руке у певицы была небольшая сумка молочного цвета в знаменитом дизайне бренда, поскольку декорирована в виде человеческого лица. Завершали лук украшения с бриллиантами, макияж и роскошная объемная прическа.
Также Сайрус продемонстрировала еще два наряда. Черный костюм от Chanel она носила на обеде, который проводился в рамках фестиваля Chanel Tribeca в честь программы для женщин-кинематографистов Through Her Lens.
И ее один ее лук был от Jean Paul Gaultier из коллекции 1990-91. Это корсетное платье в шоколадном цвете выглядело очень эффектно, и как и первый ее лук для премьеры, имело бахрому.