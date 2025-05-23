В платье-сетке с разрезом: британская маркиза в пикантном наряде сверкнула трусами на гала-вечере

Эмма Веймут / © Associated Press

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Британская светская львица Эмма Веймут (Тинн), которая также известна как маркиза Бат (она стала первой маркизой смешанного черного цвета в британской истории, выйдя замуж за 8-го маркиза Бата — Кивлина Тинна), посетила благотворительный гала-вечир amfAR Cinema в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc – Антиб. Цель мероприятия – помочь финансово организациям, борющимся со СПИДом.

Эмма Веймут / © Associated Press

Для своего появления маркиза выбрала черное платье-сетку макси без бретелек, украшенное черными камнями, с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Эмма Веймут / © Associated Press

Лук Веймут дополнила черными лакированными туфлями-лодочками и роскошными бриллиантовыми украшениями - серьгами, колье и кольцом. Волосы она собрала в гладкую прическу с пучком и сделала макияж с черными растушеванными стрелками.

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Эмма Веймут / © Associated Press

Напомним, Эмма Веймут на вечеринке британского Vogue появилась в черном платье макси от Модного дома Dolce&Gabbana с принтом красных вишен с зелеными веточками, на тонких бретельках и со шлейфом.