В платье-сетке с зелеными камнями: эффектная Тейлор Свифт на церемонии European MTV Awards

Церемония награждения состоялась на крытой арене PSD Bank Dome. Ведущими вечера стали режиссер Тайка Вайтити и певица Рита Ора. Тейлор стала триумфатором этого мероприятия.
Певица Тейлор Свифт посетила престижную церемонию MTV European Music Awards, которая проходила в немецком городе Дюссельдорфе. На красной дорожке американская суперзвезда появилась в смелом и провокационном платье от бренда David Koma.
Наряд состоял из черного боди с декольте, украшала его длинная юбка-сетка с крупными зелеными камнями и серебристыми стразами.
Вечерний образ Тейлор дополнила лаконичными черными босоножками от Giuseppe Zanotti на высоком каблуке.
Также она надела несколько кафф с бриллиантами, а также сделала выразительный макияж со стрелками и зелеными тенями.
На мероприятии певица также получила награду за "Лучшее длинное видео" за свой 10-минутный клип на песню All Too Well. Но это еще не все, ведь девушка на этой церемонии забрала наибольшее количество наград. Она унесла статуэтки в номинациях: "Лучший исполнитель", "Лучшее видео" и "Лучшая поп-музыка".
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