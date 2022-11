В платье-сетке с зелеными камнями: эффектная Тейлор Свифт на церемонии European MTV Awards

Певица Тейлор Свифт посетила престижную церемонию MTV European Music Awards, которая проходила в немецком городе Дюссельдорфе. На красной дорожке американская суперзвезда появилась в смелом и провокационном платье от бренда David Koma.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Наряд состоял из черного боди с декольте, украшала его длинная юбка-сетка с крупными зелеными камнями и серебристыми стразами.

Вечерний образ Тейлор дополнила лаконичными черными босоножками от Giuseppe Zanotti на высоком каблуке.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Также она надела несколько кафф с бриллиантами, а также сделала выразительный макияж со стрелками и зелеными тенями.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

На мероприятии певица также получила награду за "Лучшее длинное видео" за свой 10-минутный клип на песню All Too Well. Но это еще не все, ведь девушка на этой церемонии забрала наибольшее количество наград. Она унесла статуэтки в номинациях: "Лучший исполнитель", "Лучшее видео" и "Лучшая поп-музыка".

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

