В платье-сетке со смелым декольте: Кейт Мосс невзначай показала больше, чем хотела

Пати было организовано в честь ее сотрудничества с брендом Diet Coke, Мосс является его креативным директором. Мероприятие прошло в клубе Annabel's и было посвящено 40-летию бренда.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

В этот вечер Кейт Мосс появилась на публике в черном прозрачном платье с очень глубоким вырезом на декольте. Настолько глубоким, что супермодель показала даже больше, чем хотела, сверкнув сосками. Поверх платья-сетки, которое было усыпано стразами, Мосс надела черную длинную накидку и обула лаковые босоножки с круглым носом на высоких каблуках.

Модель распустила и уложила локонами белокурые волосы. И сделала макияж с акцентом на красные губы. Также надела несколько украшений в белом металле, которые украшали ее декольте.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Мосс устроила вечеринку для своих друзей и пригласила приятеля Fat Tony в качестве диджея. А он поделился совместным фото с Мосс в своем Instagram.

"Спасибо @dietcoke @dietcokegb @katemossagency за то, что пригласили меня сыграть на вечеринке по случаю вашего 40-летия с невероятной @katemossagency", - написал он в подписи к снимку.

Вечеринка продолжилась в клубе Lou Lou's, прежде чем Кейт и ее друзья отправились на хоум-пати после 2:30 ночи.

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