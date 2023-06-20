В платье-сетке со стразами: роскошная Ванесса Кирби на премьере фильма "Миссия невыполнима"

Звезда "Короны" и номинантка на "Оскар" - 35-летняя актриса Ванесса Кирби - появилась на красной дорожке в Риме, где состоялся премьерный показ новой части фильма "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая". Традиционно главную роль в этом шпионском фильме исполнил Том Круз. Но Ванесса также появится в картине.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

Для грандиозной премьеры актриса выбрала соблазнительное платье-сетку на тонких бретельках и с V-образным декольте, которое было также усыпано стразами и расшито бисером.

Подкладка у платья была нежно-бежевого цвета и немного сливалась с кожей, из-за чего создавался "голый" эффект, как у легендарного платья Мэрилин Монро.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

Образ Кирби дополнила легкой укладкой, натуральным нежным макияжем и элегантными длинными серьгами с бриллиантами в ушах.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

В украинский прокат фильм "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая" выйдет 13 июля.

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