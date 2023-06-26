В платье-шаре: Кендалл Дженнер прошла по подиуму в странном мини-наряде

Несмотря на необычный дизайн это платье идеально подчеркнуло длинные и стройные ноги модели.

Сестра Ким Кардашьян, 27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер, приняла участие в показе французского бренда Jacquemus. В этот раз Симон Порт Жакмю презентовал публике коллекцию весна-лето 2024 в Версальском замке. Коллекция получила название Le Chouchou.

В шоу принимало участие много знаменитых моделей, но особое внимание привлекла Кендалл, поскольку на ней было необычное мини-платье в виде объемного шара.

Наряд выполнен в молочном оттенке, имел опущенную линию плеча и, похоже, носился, как боди. Образ девушки дополнили туфли на каблуках, которые по дизайну напоминали пуанты балерины, а шею и уши - чокер с серьгами.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

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