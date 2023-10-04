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В платье шоколадного цвета: красивая Джессика Честейн на кинофестивале в Швейцарии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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В платье шоколадного цвета: красивая Джессика Честейн на кинофестивале в Швейцарии

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

На мероприятии она получила награду Golden Icon.

Гильдия сценаристов Америки (WGA) и Альянс кино- и телепродюсеров (AMPTP) наконец достигли предварительного соглашения о прекращении забастовки, которая продолжалась 146 дней, сообщает Associated Press. Поэтому звезды опять вернулись на красные дорожки, а фильмы и сериалы разморожены.

Актриса Джессика Честейн поєтому посетила премьерный показ фильма "Память" и премию "Золотая икона", которые состоялись во время 19-го Цюрихского кинофестиваля в Kino Corso в Швейцарии. Актриса получила на этом мероприятии награду Golden Icon, которая вручается личностям, оказавшим большое влияние на кинематограф своими актерскими достижениями.

Для этого мероприятия она выбрала платье шоколадного цвета от Atelier Versace. Наряд был на одно плечо, имел мелкую драпировку и декольте. На талии платье украшала вышивка из бисера и пайеток. Волосы Честейн собрала, сделала макияж с черными стрелками и завершила свой вечерний образ длинными серьгами.

Джессика Честейн / © Getty Images
Джессика Честейн / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
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