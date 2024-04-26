В платье шоколадного цвета с драпировкой: Аня Тейлор-Джой на мероприятии известного бренда украшений

Украшения необычного дизайна идеально дополняли ее платье.
Актриса Аня Тейлор-Джой посетила гламурное светское мероприятие Blue Book 2024 организованное известным брендом ювелирных украшений Tiffany & Co., которое состоялось в Беверли-Хиллз. Звезда, как амбассадор бренда, уже не впервые посещает его роскошные презентации, но в этот раз отдала предпочтение наряду шоколадного оттенка.
Платье Ани было от бренда Hamda Al Fahim из коллекции осень-зима 2024. У него не было бретелек, верхняя часть платья была в виде корсета, а вот декольте и бедра украшала красивая драпировка. Ткань у наряда также отличалась, поскольку сверху была из шелкового атласа, а вот низ в ней выполнен из бархата и имел шлейф.
Волосы Тейлор-Джой распустила и уложила в элегантные волны, а вот ее шею, уши и руки украшали бриллиантовые изделия сложной формы с множеством бриллиантов и рубинов.
Напомним, что в начале месяца Тейлор-Джой впервые показала фото со своей тайной свадьбы - на празднике она была в наряде от Dior. Известно также, что праздник состоялся в Палаццо Пизани-Моретта и был в готическом стиле.
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