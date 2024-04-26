В платье шоколадного цвета с драпировкой: Аня Тейлор-Джой на мероприятии известного бренда украшений

Актриса Аня Тейлор-Джой посетила гламурное светское мероприятие Blue Book 2024 организованное известным брендом ювелирных украшений Tiffany & Co., которое состоялось в Беверли-Хиллз. Звезда, как амбассадор бренда, уже не впервые посещает его роскошные презентации, но в этот раз отдала предпочтение наряду шоколадного оттенка.

Платье Ани было от бренда Hamda Al Fahim из коллекции осень-зима 2024. У него не было бретелек, верхняя часть платья была в виде корсета, а вот декольте и бедра украшала красивая драпировка. Ткань у наряда также отличалась, поскольку сверху была из шелкового атласа, а вот низ в ней выполнен из бархата и имел шлейф.

Волосы Тейлор-Джой распустила и уложила в элегантные волны, а вот ее шею, уши и руки украшали бриллиантовые изделия сложной формы с множеством бриллиантов и рубинов.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Напомним, что в начале месяца Тейлор-Джой впервые показала фото со своей тайной свадьбы - на празднике она была в наряде от Dior. Известно также, что праздник состоялся в Палаццо Пизани-Моретта и был в готическом стиле.

Читайте также:

Светские и повседневные луки актрисы Ани Тейлор-Джой (25 фото)