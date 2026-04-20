В платье сливочного масла и с разрезом до бедра: артистка ярким луком привлекла внимание на церемонии

Jewel выбрала для своего появления яркий наряд и сделала яркий мейк.

Алина Онопа
драгоценность / © Associated Press

В Санта-Монике состоялась церемония вручения премии Breakthrough Prize 2026, на которой собралось немало звездных красавиц, которые демонстрировали свои эффектные образы. Наше внимание на красной дорожке привлекла американская певица и актриса Jewel.

Звезда предстала перед фотокамерами в платье Tom Ford трендового цвета сливочного масла с откровенным высоким разрезом до бедра, через который она демонстрировала стройные ноги.

Артистка дополнила аутфит золотистыми босоножками на высоких платформах и каблуках, а также клатчем, украшенным стразами и золотыми цветочными аппликациями.

Jewel сделала волнистую укладку, яркий макияж с акцентными желтыми тенями на веках и бежевый маникюр. Уши она украсила массивными золотыми серьгами, а на руке было массивное кольцо.

