В платье-смокинге цвета фуксии и ботильонах со стразами: Билли Портер в роскошном луке позировал на премии

53-летний актер обожает эпатировать публику своими эффектными образами. Нынешний выход не стал исключением.

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии "Золотой глобус". На красной дорожке звезды демонстрировали свои лучшие наряды.

Эффектным был выход Билли Портера, который являлся одним из ведущих вечера. Актер появился на мероприятии в бархатном платье-смокинге цвета фуксии от Christian Siriano со шлейфом и бабочке такого же цвета.

Билли Портер / Фото: Associated Press

Аутфит Билли дополнил серебряными ботильонами, инкрустированными стразами, на высокой платформе и каблуке, прической с косичками, серебряным маникюром и множеством колечков на пальцах.

Билли Портер / Фото: Associated Press

Билли Портер / Фото: Associated Press

Напомним, Портер в подобном платье-смокинге только черного цвета сиял на премии "Оскар-2019".

Билли Портер / Фото: Associated Press

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