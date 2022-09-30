В платье-смокинге и ботфортах: эффектная Мила Кунис посетила премьеру фильма в Нью-Йорке

Мила Кунис и команда фильма "Самая счастливая девушка на свете" презентовали новую ленту в Нью-Йорке.
Это детективный триллер 2022 года, снятый Майком Баркером по сценарию Джессики Нолл, основанному на ее одноименном романе. Мила Кунис сыграла главную роль в фильме, а также выступила продюсером.
В фильме рассказывается история девушки из Нью-Йорка Эни ФаНелли. Она успешна, у нее есть работа мечты в глянце и свадьбы мечты в ближайших планах. Но идеальная нью-йоркская жизнь писательницы дает трещину, когда документальный фильм о реальном преступлении заставляет ее заново переживать страшные события, случившиеся с ней в школе.
39-летняя Мила появилась на мероприятии в черном платье-смокинге с глубоким декольте и интересной деталью на талии и в остроносых замшевых ботфортах на шпильках.
Ее каштановые волосы были красиво уложены волнами, макияж был выполнен в бежевых оттенках со стрелками на веках. И дополнила свой образ серьгами-висюльками, несколькими кольцами и нюдовым маникюром.
Отметим, в потоковом режиме компанией Netflix фильм появится 7 октября.