В платье-смокинге и ботфортах: эффектная Мила Кунис посетила премьеру фильма в Нью-Йорке

Это детективный триллер 2022 года, снятый Майком Баркером по сценарию Джессики Нолл, основанному на ее одноименном романе. Мила Кунис сыграла главную роль в фильме, а также выступила продюсером.

Мила Кунис с коллегами по фильму / Фото: Getty Images

В фильме рассказывается история девушки из Нью-Йорка Эни ФаНелли. Она успешна, у нее есть работа мечты в глянце и свадьбы мечты в ближайших планах. Но идеальная нью-йоркская жизнь писательницы дает трещину, когда документальный фильм о реальном преступлении заставляет ее заново переживать страшные события, случившиеся с ней в школе.

39-летняя Мила появилась на мероприятии в черном платье-смокинге с глубоким декольте и интересной деталью на талии и в остроносых замшевых ботфортах на шпильках.

Мила Кунис / Фото: Getty Images

Ее каштановые волосы были красиво уложены волнами, макияж был выполнен в бежевых оттенках со стрелками на веках. И дополнила свой образ серьгами-висюльками, несколькими кольцами и нюдовым маникюром.

Отметим, в потоковом режиме компанией Netflix фильм появится 7 октября.