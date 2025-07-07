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- Шоу-бизнес
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В платье от Chanel: Кира Найтли с мужем Джеймсом провели вечер на балу в Париже
Кира Найтли и ее муж Джеймс Райтон посетили летний бал в Музее декоративно-прикладного искусства в Париже.
40-летняя Найтли была воплощением изысканности в белом платье с черными лацканами и эффектными серебряными пуговицами от Chanel. Ее короткие волосы были стильно уложены, на лице был выразительный макияж, а образ дополняли бриллиантовые серьги-висюльки. Также звезда сделала черный маникюр, а у нее на пальце сверкало кольцо.
Джеймс Райтон выглядел элегантно в классическом черном смокинге и солнцезащитных очках черного цвета.
Напомним, недавно Найтли была запечатлена во время 3-го Международного кинофестиваля «Nouvelles Vagues» в Биаррице во Франции. Тогда актриса приехала в трикотажном платье длины миди с вышивкой цветами и обута в черные мюли на каблуках.