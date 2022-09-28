В платье-смокинге с акцентом на декольте: Кара Делевинь накрасила губы красной помадой и появилась на презентации

Британская модель Кара Делевинь впервые появилась на публике после того, как папарацци засняли ее в очень странном виде, разгуливающей по улице.

Друзья и родные Кары, говорят, обеспокоены ее ментальным здоровьем. Но вот 30-летняя красотка приехала в Париж, где посетила вечеринку Cara Loves Karl Paris, которая прошла в рамках Недели моды.

Модель и актриса вышла на красную дорожку, посвященную ее капсульной коллекции Cara Loves Karl весна-лето 2023 года совместно с Модным домом Karl Lagerfeld, которым ранее руководил покойный дизайнер Карл Лагерфельд.

Одета Делевинь была в графитовое платье-смокинг из своей же коллекции, которое надела на голое тело и дополнила замшевыми сапогами-ботфортами на каблуках.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Кара выкрасила волосы в рыжий оттенок, сделала укладку легкими волнами, а в макияже подчеркнула стрелками глаза и нанесла матовую красную помаду на губы.

К слову, презентацию ее собственной капсульной коллекции с дизайнерами Карла Лагерфельда в Нью-Йорке в начале этого месяца Кара Делевинь пропустила. Говорят, из-за плохого физического и психического состояния.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

А поклонники, комментируя участие Кары в недавнем шоу Джимми Феллона, в один голос говорят, что модель абсолютно точно "сидит на наркотиках" и нуждается в срочной медицинской помощи.

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