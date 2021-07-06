В платье со шлейфом-хвостом и с бриллиантовыми серьгами: элегантная Белла Хадид на Лазурном побережье

В платье со шлейфом-хвостом и с бриллиантовыми серьгами: элегантная Белла Хадид на Лазурном побережье

24-летняя модель приехала на премьеру фильма "Аннетт", с которого стартовал Каннский кинофестиваль.

Торжественное открытие 74-го международного Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье посетила и модель Белла Хадид.

Красотка появилась на красной дорожке в наряде в классических цветах. Она подчеркнула стройную фигуру черно-белым платье фасона "русалка" с полуобнаженной спиной.

Белла Хадид / Associated Press

Спереди наряд состоял из лифа и шифоновой американской проймы. А сзади был длинный шифоновый шлейф-хвост.

Белла Хадид / Associated Press

В этом наряде Белла чувствовала себя настоящей принцессой. Она демонстрировала свой образ с разных ракурсов, улыбалась фотографам и посылала им поцелуи.

Белла Хадид / Associated Press

Белла Хадид / Associated Press

Аутфит Хадид дополнила элегантной прической-пучком, нежным макияжем с акцентом на глазах и бриллиантовыми серьгами в виде капель. Выглядела она великолепно.

Белла Хадид / Associated Press

Белла Хадид / Associated Press

Не менее эффектной на кинофестивале была экс-"ангел" Кэндис Свэйнпоул. Она выбрала для такого события откровенный и очень эффектный телесный комбинезон, расшитый бисером и пайетками, с бахромой на длинных рукавах и брюками клеш.

Кэндис Свэйнпоул / Associated Press

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74-й Каннский кинофестиваль (21 фото)

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