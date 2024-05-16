В платье со шлейфом и гипсом на руке: звезда Болливуда Айшвария Рай появилась с травмой в Каннах

Что случилось с рукой она решила не комментировать.

Во Франции продолжается Каннский кинофестиваль и на третий день это мероприятие посетила 50-летняя индийская звезда - актриса и модель Айшвария Рай. Женщина посмотрела премьеру научно-фантастического фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Мегалополис".

Айшвария Рай / Фото: Associated Press

На красную дорожку она вышла в просто потрясающем наряде от индийского бренда Falguni Shane Peacock. Наряд был черным, корсетным и с декольте-сердцем.

Юбку наряда украшала драпировка и большой цветок из ткани, а также очень длинный шлейф.

Айшвария Рай / Фото: Associated Press

Дополнила наряд болеро с белыми объемными рукавами, а также золотой декор, который можно заметить на лице и юбке - она вся была расшита огромными 3D цветами из золотой и белой ткани. К образ звезда Болливуда добавила массивные золотые украшения, сделала макияж и прическу мальвинку.

Айшвария Рай / Фото: Associated Press

Однако немного озадачил гипс на руке женщины. Вероятно, перед мероприятием она серьезно повредила конечность. Что случилось звезда не комментировала. В связи с этим напомним, что также недавно травмировала конечность королева Испании Летиция. Она получила перелом проксимальной фаланги центрального пальца правой стопы. Травма произошла дома у королевы - она ударилась ногой об стол.

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