В платье со шлейфом и опять без макияжа: Памела Андерсон блистала на красной дорожке

57-летняя актриса вышла на красную дорожку в элегантном платье без бретелек и с небольшим шлейфом от Oscar de la Renta о остроносых туфлях на шпильке. Она распустила белокурые волосы сделав небрежную укладку и была практически без макияжа на лице.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

С 2019 года Андерсон отказалась от своего фирменного макияжа и пообещала полностью отказаться от него после тяжелой утраты близкой подруги. Ранее в интервью журналу People она объяснила:

"У макияжа есть свое время и место. Я просто чувствую, что в моей личной жизни это просто не имеет смысла».

В прошлом году Памела призналась, что потеря близкой подруги Алексис Фогель, которая также была ее давним визажистом, побудила ее полностью отказаться от макияжа.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

"И с тех пор я просто почувствовала, что без Алексис мне лучше вообще не пользоваться косметикой".

Две женщины подружились после встречи на съемках одной из первых фотосессий Памелы для обложки журнала Playboy в 1990-х годах. Памела и Алексис дружили 26 лет, пока визажист не умерла от рака груди в 2019 году.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Теперь Памела Андерсон почти всегда появляется в светском обществе в таком натуральном виде.

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