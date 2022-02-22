В платье со шнуровкой: 21-летняя дочь Джуда Лоу появилась на вечеринке

В платье со шнуровкой: 21-летняя дочь Джуда Лоу появилась на вечеринке

Девушка впервые появилась на страницах Vogue в 2002 году вместе с родителями Джудом Лоу и Сэди Фрост и старшим братом Рафферти. А в декабре 2015 года состоялся ее официальный дебют как модели.

Дочь британского актера Джуда Лоу, Айрис, сфотографировали на вечеринке Perfect Magazine LFW в Лондоне. Мероприятие было организовано модным блогером Брайаном Тамбао, также известным как Bryanboy, и стилистом Кэти Гранд.

В качестве вечернего аутфита Айрис выбрала интересное платье на сатиновых бретельках с асимметричным подолом и шнуровкой на талии. Наряд был интересного желто-зеленого оттенка, а вот сочетала девушка его с босоножками.

Айрис Лоу / Getty Images

Кстати, к Дню святого Валентина, который все праздновали на прошлой неделе модель поделилась обновленной прической с подписчиками в Instagram.

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