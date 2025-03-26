В платье со складками: Ева Лонгория подчеркнула фигуру оригинальным нарядом

Звезда популярного сериала "Отчаянные домохозяйки", который выходил с 2004 по 2012 год, вышла на красную дорожку в Мексике. Она посетила премьеру комедийного фильма с очень длинным названием "Александр и ужасное, кошмарное, нехорошее, очень плохое дорожное путешествие", в котором сыграла. Картина является сиквелом фильма 2014 года, но в этот раз в ней будет рассказываться о латиноамериканской семье.

Перед фотографами она появилась в обтягивающем миди-платье от бренда Rachel Gilbert, которое было выполнено из ткани жемчужного оттенка. Наряд был украшен большими складками, имел квадратное декольте и отделку стразами в верхней части.

Ева Логория / Фото: Getty Images

Также Ева носила с этим платьем гламурные босоножки, которые украшали камни, сделала яркий макияж и укладку с легкими локонами.

Напомним, что Ева недавно отпраздновала юбилей - актрисе исполнилось 50 лет. Она устроила праздничную вечеринку на яхте в Майами, куда позвала своих близких друзей, среди которых была актриса Джессика Альба и певец Марк Энтони.

Читайте также:

Ева Лонгория в красивых платьях (41 фото)