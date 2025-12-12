ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

В платье со складками и гламурной шубе: Алессандра Амбросио вышла на красную дорожку кинофестиваля

Латиноамериканская красавица продемонстрировала платье от известного бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снова доказала, что она королева красных дорожек. Звезда блистала на церемонии закрытия Международного кинофестиваля Red Sea International Film Festival в Джидде, Саудовская Аравия.

Для мероприятия она выбрала гламурное и изысканное платье от бренда Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2025, которое носила в сочетании с украшениями от Pasquale Bruni.

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Платье Алессандры было нежного кремового оттенка и со многими складками на юбке и лифе. На тилае его украшали крупные камни, бисер и пайетки. Также модель накинула на плечи роскошную шубу, которая была декорирована такими же украшениями, как и ее платье.

Днем ранее звезда приняла участие в галавечере к предстоящей премии «Золотой глобус», которую провели в рамках международного кинофестиваля The Red Sea. Алессандра пришла на мероприятие в роскошном платье молочного оттенка от бренда Paolo Sebastian.

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Красивые наряды супермодели Алессандры Амбросио (28 фото)

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / © Getty Images

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
94
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie