В платье со складками и гламурной шубе: Алессандра Амбросио вышла на красную дорожку кинофестиваля

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снова доказала, что она королева красных дорожек. Звезда блистала на церемонии закрытия Международного кинофестиваля Red Sea International Film Festival в Джидде, Саудовская Аравия.

Для мероприятия она выбрала гламурное и изысканное платье от бренда Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2025, которое носила в сочетании с украшениями от Pasquale Bruni.

Платье Алессандры было нежного кремового оттенка и со многими складками на юбке и лифе. На тилае его украшали крупные камни, бисер и пайетки. Также модель накинула на плечи роскошную шубу, которая была декорирована такими же украшениями, как и ее платье.

Днем ранее звезда приняла участие в галавечере к предстоящей премии «Золотой глобус», которую провели в рамках международного кинофестиваля The Red Sea. Алессандра пришла на мероприятие в роскошном платье молочного оттенка от бренда Paolo Sebastian.

