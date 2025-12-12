- Дата публикации
В платье со складками и гламурной шубе: Алессандра Амбросио вышла на красную дорожку кинофестиваля
Латиноамериканская красавица продемонстрировала платье от известного бренда.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снова доказала, что она королева красных дорожек. Звезда блистала на церемонии закрытия Международного кинофестиваля Red Sea International Film Festival в Джидде, Саудовская Аравия.
Для мероприятия она выбрала гламурное и изысканное платье от бренда Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2025, которое носила в сочетании с украшениями от Pasquale Bruni.
Платье Алессандры было нежного кремового оттенка и со многими складками на юбке и лифе. На тилае его украшали крупные камни, бисер и пайетки. Также модель накинула на плечи роскошную шубу, которая была декорирована такими же украшениями, как и ее платье.
Днем ранее звезда приняла участие в галавечере к предстоящей премии «Золотой глобус», которую провели в рамках международного кинофестиваля The Red Sea. Алессандра пришла на мероприятие в роскошном платье молочного оттенка от бренда Paolo Sebastian.