Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

В платье со складками и рюшами: Лили Джеймс пришла на премьеру в необычном наряде

Фильм, который презентовала актриса, основан на биографии женщины, придумала и запустила популярный сайт знакомств.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Лили Джеймс

Лили Джеймс / © Getty Images

В Лондоне состоялась европейская премьере фильма Swiped, главную роль в котором исполнила актриса Лили Джеймс. На мероприятии, которое прошло в кинотеатре Curzon Mayfair 11 сентября, она блистала в черном платье.

Наряд Лили идеально обтягивал фигуру и подчеркивал ее, он был от Модного дома Balmain из коллекции Resort 2026. Декольте наряд выполнено в виде серца, спереди платье полность состояло из мелких складок, а также его украшала вертикальная рюша спереди. Юбка были длинной и превращалась в шлейф, но главной изюминкой платья стала бретелька-халтер золотого цвета, которая напоминала колье.

Лили Джеймс / © Getty Images

Лили Джеймс / © Getty Images

Лили дополнила этот красивый вечерний лук маникюром винного цвета, лаконичным макияжем и прической с легкими волнами.

Эта модель платья стала очень популярной и ранее в таком же, но малинового цвета, на премьере блистала Линдсей Лохан. В таком наряде она посетила премьеру сиквела культовой комедии двухтысячных «Чумовая пятница» в Мехико.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Также напомним, что Джеймс дала интервью изданию WhoWhatWear, в котором рассказала о своем платье для фильма «Золушка» 2015 года, в котором сыграла. Наряд был вдохновлен платьем Золушки из старого мультфильма и в нем было 14 юбок с разными цветами синего.

Дата публикации
Количество просмотров
115
