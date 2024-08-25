В платье со складками и шлейфом: модель plus-size Эшли Грэм подчеркнула ноги нарядом

Она в этот раз вышла в свет без мужа. На моделе было необычное платье в цветочный принт.

36-летняя американская модель plus-size - Эшли Грэм – посетила премьеру фильма The Forge в Атланте, штат Джорджия. На красную дорожку она вышла в необычном платье молочного цвета.

Наряд модели был с асимметричной юбкой, которая была короткой спереди и длинной сзади, а также украшенной объемными складками, которые создавали необычный эффект помятости и делали образ более оригинальным.

Носила это платье Грэм в сочетании с белыми лаконичными босоножками и серьгами-кольцами. Также она сделала легкий макияж и уложила волосы в локоны.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Этот ее наряд напомнил платье, в котором Эшли не так давно попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда шла на интервью. Звезда была одета в голубой наряд необычного дизайна, ведь верхняя часть платья выполнена в виде майки, а вот нижняя напоминала мужскую рубашку, которой она просто обернула свои бедра.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Читайте также:

Красивые образы модели Эшли Грэм (24 фото)