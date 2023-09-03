В платье со складками и в черном макси: венгерская супермодель Барбара Палвин очаровала образами в Венеции

Звезда бренда Victoria's Secret появилась в двух нарядах от Giorgio Armani.

Барбара Палвин не пропускает Венецианские кинофестивали и постоянно демонстрирует на красных дорожках оригинальные образы от известных брендов. В этом году экс-"ангел" бренда Victoria's Secret представила наряд в черном цвете - приталенное платье от Модного дома Giorgio Armani.

Это была платье с каплевидным вырезом на груди и двумя бретельками.

Спина у наряда была полностью открытой, а спереди его украшал большой разрез до бедра. Также декольте и разрез на платье были декорированы черными бусинами.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Завершали этот образ высокая объемная прическа с челкой, туфли-лодочки на шпильках и элегантный макияж.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Однако это не единственный образ от Armani, который она продемонстрировала, поскольку также посетила показ One Night Only 89-летнего модельера Джорджио Армани, который тот устроил на Венецианском кинофестивале.

Тогда на известной модели было голубое платье со складками на юбке и цветочной аппликацией на талии. Образ она дополнила серебристыми босоножками на каблуках и со стразами, а также макияжем глаз, который выполнен в цвет платья.

Барбара Палвин / Фото: Getty Images

Читайте также: