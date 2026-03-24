В платье со скульптурным объемным плиссированным бюстье: Чейз Инфинити надела Louis Vuitton на мероприятие во Франции

Чейз Инфинити / © Getty Images

В пятницу актриса Чейз Инфинити, сыгравшая в оскароносном фильме «Одна битва за другой», посетила церемонию открытия фестиваля Series Mania во Франции. На этом мероприятии девушка также продолжила продвигать свой новый антиутопический сериал «Заветы» (The Testaments), который станет продолжением популярного сериала «Рассказ служанки».

Актриса вышла в свет в образе от Louis Vuitton, но на этот раз в потрясающем синем атласном платье со скульптурным объемным плиссированным бюстье и очень пышной юбкой, которая также имела складки и шлейф. Верх платья украшала объемная рюша и это была очень необычная и интересная деталь. Образ девушки дополнили украшения от Antoine.

Чейз Инфинити / © Getty Images

Увеличенный силуэт со структурированным объемом на бедрах намекает на исторические дрескоды, соответствующие миру, который будет изображен в сериале «Заветы». Также оттенок платья Чейз Инфинити — это и отсылка к оттенку ее одежды, которые зрителям показали в трейлере сериала.