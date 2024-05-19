В платье со смелым разрезом: Ева Лонгория произвела фурор на дорожке в Каннах

49-летняя актриса позировала фотографам по прибытии на премьеру фильма "Эмилия Перес". Это художественный фильм французского режиссера Жака Одиара, в котором играют Селена Гомес и Зои Салдана.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

По сюжету главная героиня фильма решает помочь лидеру мексиканского наркокартеля пройти операцию по смене пола, чтобы скрыться от властей.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева Лонгория появилась на дорожке в небесно-голубом платье лиф которого был на тонких бретельках и расшит стразами, камни были пришиты и на юбку, которые струились вдоль обнаженного бедра актрисы.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева дополнила образ босоножками оттенка металлик на каблуках и платформе, серьгами-висюльками и сделала насыщенный макияж на лице. Волосы знаменитость собрала в высокую прическу оставив несколько прядей спереди.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Также фотографам удалось сделать фото Лонгории в желтом платье прямого силуэта на тонких бретельках от Rachel Gilbert, расшитом камнями, дополнив его босоножками оттенка металлик на каблуках, бриллиантовыми серьгами в ушах, насыщенным макияжем и маникюром светлого оттенка.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

А днем ранее актриса блистала на красной дорожке в платье от бренда Elie Saab из кутюрной коллекции весна-лето 2024 с очень откровенным декольте.

Читайте также: