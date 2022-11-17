В платье со соблазнительным декольте: очаровательная Кэтрин Зета-Джонс на премьере сериала

53-летняя актриса в женском образе представила сериал со своим участием.

Кэтрин Зета-Джонс представила сериал Wednesday от Netflix, в котором сыграла главную роль. Премьера состоялась Hollywood Legion Theater в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке актриса появилась в эффектном женственном образе. На ней было обтягивающее белое платье макси фасона "рыбка" от бренда Maticevski, которое имело сексуальное V-образное декольте.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Укладка с локонами, вечерний макияж, бриллиантовые серьги и массивное кольцо с камнями завершила аутфит Зеты-Джонсон.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Компанию звезде на ивенте составил ее сын Дилан, на котором был костюм баклажанового цвета, черная футболка и золотая цепь на шее.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

К слову, в сериале Wednesday Зета играет роль Мортиши Аддамс – маму семейства Аддамс. В первом сезоне Wednesday будет 8 серий.

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