В платье со страусиными перьями: Наоми Уоттс в нежном луке от Balenciaga появилась на ивенте
57-летняя актриса присоединилась к звездным красавицам на светском мероприятии.
Наоми Уоттс посетила ежегодный гала-вечер Музея Академии в Лос-Анджелесе, где продемонстрировала нежный аутфит.
Актриса выбрала для своего появления светло-голубое платье миди из коллекции Balenciaga прет-а-порте сезона весна-лето 2026. Наряд был без рукавов, имел опущенную линию плеча, свободный крой и был щедро расшит на подоле страусиными перьями.
Лук Уоттс дополнила черными сатиновыми туфлями-лодочками. У нее была скромная укладка, макияж с розовой помадой и темный маникюр. Уши Наоми украсила интересными серьгами, а руку — кольцом с крупными перламутровыми камнями.
Напомним, Наоми Уоттс в элегантном платье от Schiaparelli блистала на премьере сериала.