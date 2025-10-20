В платье со страусиными перьями: Наоми Уоттс в нежном луке от Balenciaga появилась на ивенте

Наоми Уоттс / © Associated Press

Реклама

Наоми Уоттс посетила ежегодный гала-вечер Музея Академии в Лос-Анджелесе, где продемонстрировала нежный аутфит.

Актриса выбрала для своего появления светло-голубое платье миди из коллекции Balenciaga прет-а-порте сезона весна-лето 2026. Наряд был без рукавов, имел опущенную линию плеча, свободный крой и был щедро расшит на подоле страусиными перьями.

Наоми Уоттс / © Associated Press

Лук Уоттс дополнила черными сатиновыми туфлями-лодочками. У нее была скромная укладка, макияж с розовой помадой и темный маникюр. Уши Наоми украсила интересными серьгами, а руку — кольцом с крупными перламутровыми камнями.

Реклама

Напомним, Наоми Уоттс в элегантном платье от Schiaparelli блистала на премьере сериала.