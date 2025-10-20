ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
55
Время на прочтение
1 мин

В платье со страусиными перьями: Наоми Уоттс в нежном луке от Balenciaga появилась на ивенте

57-летняя актриса присоединилась к звездным красавицам на светском мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Наоми Уоттс

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс посетила ежегодный гала-вечер Музея Академии в Лос-Анджелесе, где продемонстрировала нежный аутфит.

Актриса выбрала для своего появления светло-голубое платье миди из коллекции Balenciaga прет-а-порте сезона весна-лето 2026. Наряд был без рукавов, имел опущенную линию плеча, свободный крой и был щедро расшит на подоле страусиными перьями.

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Associated Press

Лук Уоттс дополнила черными сатиновыми туфлями-лодочками. У нее была скромная укладка, макияж с розовой помадой и темный маникюр. Уши Наоми украсила интересными серьгами, а руку — кольцом с крупными перламутровыми камнями.

Напомним, Наоми Уоттс в элегантном платье от Schiaparelli блистала на премьере сериала.

Дата публикации
Количество просмотров
55
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie