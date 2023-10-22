В платье со стразами: британская маркиза повторила гламурный образ Пэрис Хилтон

37-летняя британская светская львица Эмма Тинн, также известная как маркиза Бат, посетила званый обед в Лондоне организованный в честь выхода книги мемуаров Керри Вашингтона "Гуще воды".

На мероприятие женщина пришла в гламурном платье от бренда Self-Portrait. Наряд характерен тем, что имеет опущенную линию плеча, украшен стразами по всей длине, а в зоне декольте бантиками и пуговицами на животе.

Образ она дополнила черными туфлями со стразами и гламурным серебристым клатчем. Макияж Эммы был лаконичным и выделялся широкими черными стрелками на глазах, а единственной яркой деталью ее лука стал красный маникюр.

Эмма Тинн, маркиза Бат / Фото: Getty Images

Однако это не единственный раз, когда знаменитости появляются в этом платье на публике. Также недавно в свет в точно таком же платье от Self-Portrait вышла самая знаменитая блондинка Голливуда - Пэрис Хилтон. Звезда в этом наряде со стразами и бантами посетила интервью на "Вечернем шоу" с Джимми Фэллоном.

А что касается Эммы, то она не простая девушка. Ее отец - нигерийский нефтяной миллиардер, а вот маркизой она стала после замужества с Кевлином Тинном, 8-м маркизом Бата. Таким образом в 2020 году она стала первой чернокожей маркизой в истории Великобритании.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

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