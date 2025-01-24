В платье со стразами и босоножках Saint Laurent: Эмма Эрнан в соблазнительном образе шла на съемку шоу

Папарацци подловили звезду американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмму Эрнан – возле студии, куда она прибыла на съемки нового сезона упомянутого проекта.

Блондинка выглядела эффектно в серо-синем длинном платье по фигуре, полностью расшитом стразами, на тонких бретельках, с пикантным декольте и драпировкой на бедрах. В этом наряде, под которым не было бюстгальтера, девушка выглядела стройно и привлекательно.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Лук Эмма дополнила черными босоножками с каблуками в форме логотипа бренда Saint Laurent и сумочкой цвета металлик.

Эрнан сделала красивую прическу с локонами и макияж с пышными ресницами. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-кольцами, а руки – браслетами, часами и кольцами.

Напомним, в прошлый раз Эмма Эрнан вышла на прогулку в гороховом мини-платье и вместе со своим домашним любимцем.

Читайте также: