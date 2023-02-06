Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье со стразами и с бриллиантами на шее: Дженнифер Лопес сияла на церемонии "Грэмми"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
99
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье со стразами и с бриллиантами на шее: Дженнифер Лопес сияла на церемонии "Грэмми"

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Образ звезды был оригинальным, ярким и сексуальным.

В воскресенье в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 65-ая церемония вручения музыкальных наград "Грэмми". Традиционно на красную дорожку вышло множество звезд и все были в потрясающих и дорогих образ, но вот Дженнифер Лопес решила для традиционного фото не выходить, по прибытию она сразу прошла к своему столику, за которым сидела с мужем Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Getty Images
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

В этом году певица не была среди номинантов, но вышла на сцену, чтобы вручить награду певцу Гарри Стайлсу, который победил в категории "Лучший вокальный поп-альбом".

Дженнифер выбрала для церемонии роскошное синее платье от бренда Gucci у которого были длинные рука из стразов, глубокое декольте и основа из боди, расшитого стразами. Также у платья была длинная прозрачная юбка с огромным шлейфом, который украшали многослойные рюши.

Дженнифер Лопес / © Associated Press
Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Наряд Лопес дополнила гламурным клатчем, тоже усыпанном стразами, босоножками на высокой платформе и элегантной присоской с распущенными волосами.

Дженнифер Лопес / © Getty Images
Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Образ звезды дополняли ювелирные украшения от Bulgari в виде змей, которые обвивают шею.

Дженнифер Лопес / © Associated Press
Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
99
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация