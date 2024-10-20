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В платье со стразами и глубоким декольте: красивая Рози Хантингтон-Уайтли сияла на ивенте

В платье со стразами и глубоким декольте: красивая Рози Хантингтон-Уайтли сияла на ивенте

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Модель выглядела стройно и привлекательно.

Рози Хантингтон-Уайтли посетила гала-вечер Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке модель сверкала в эффектном аутфите. Она надела бежевое платье по фигуре со стразами от бренда Saint Laurent. Наряд имел американскую пройму и глубокое декольте.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

У Розы была прическа с локонами, макияж с блестящими тенями и помадой цвета пыльной розы, а также белый маникюр. Уши модель украсила бриллиантовыми серьгами, а шею – золотой цепочкой с подвеской в виде оранжевого камня, на котором сидела бриллиантовая птичка.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли в сетчатом боди засветила грудь.

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