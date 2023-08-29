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В платье с пайетками и леггинсах: кто автор образа Кэрри Брэдшоу из финальной серии "И просто так..."

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
449
Время на прочтение
1 мин
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В платье с пайетками и леггинсах: кто автор образа Кэрри Брэдшоу из финальной серии "И просто так..."

Сара Джессика Паркер в сериале "И просто так..." / фото: instagram.com/justlikethatmax

Наряд был очень гламурным и необычным, поэтому привлек всеобщее внимание.

В финале второго сезона сериала "И просто так..." актриса Сара Джессика Паркер, которая исполняет роль Кэрри Брэдшоу, появилась в роскошном и довольно необычном платье.

Сара Джессика Паркер в сериале
Сара Джессика Паркер в сериале "И просто так..." / фото: instagram.com/justlikethatmax

Наряд имел широкую юбку миди и декор в виде шахматной доски, выполненный серебристыми пайетками, а вот черные места были прозрачными, поэтому актриса надела под платье капроновые леггинсы.

Автором этого наряда является бренд Oscar de la Renta, а представлено платье было в коллекции осень-зима 2023.

Сара Джессика Паркер в сериале
Сара Джессика Паркер в сериале "И просто так..." / фото: instagram.com/justlikethatmax

Бретелек и рукавов у платье не было, поэтому Паркер и костюмеры сериала подобрали к платью гламурное болеро с капроновыми рукавами расшитыми бисером, а также она обула гламурные сверкающие туфли, усыпанные стразами.

Сара Джессика Паркер в сериале
Сара Джессика Паркер в сериале "И просто так..." / фото: instagram.com/justlikethatmax

Рекламу этого наряда снимали в Нью-Йорке.

Стоимость платья не маленькая и согласно официальному сайту бренда составляет 12 772 доллара.

Платье Кэрри Брэдшоу / скриншот из oscardelarenta.com / ©
Платье Кэрри Брэдшоу / скриншот из oscardelarenta.com

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Дата публикации
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