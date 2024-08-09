В платье со стразами и орхидеями: Блейк Лайвли сияла на красной дорожке фильма "Оставь, если любишь"

Звезда сияла в этом гламурном наряде и выглядела великолепно. Лук опять включал цветы.
После насыщенных нескольких недель промо-кампании фильма "Оставь, если любишь", во время которой актриса Блейк Лайвли устроила настоящий марафон красивых платьев в Нью-Йорке, она прилетела в Лондон.
8 августа в столице Великобритании состоялась премьера фильма на которой Блейк произвела фурор. Актриса появилась в невероятно роскошном и гламурном платье от бренда Tamara Ralph из кутюрной коллекции осень-зима 2024.
Платье было приталенным, не имело бретелек, а глубокое декольте украшали орхидеи усыпанные стразами.
По всей длине платье также было декорировано стразами из-за чего роскошно сияло. В верхней части его также украшали цветы из стразов. Дополнила наряд Блейк накидкой красного цвета из перьев, которая добавляла образу еще большего голливудского гламура.
Также актриса надела роскошные украшения на запястья от Lorraine Schwartz, сделала прическу с голливудской волной и красивый макияж, в котором цвет помады идеально сочетался с оттенком накидки.
В тот же день, но несколькими часами ранее, Блейк позировала на крыше одного из лондонских зданий на фотоколле посвященному этому фильму. Она появилась в эффектном белом костюме от британского бренда Stella McCartney из круизной коллекции 2025 года. Наряд был украшен цветочной вышивкой.
Фильм в украинском прокате с 8 августа.
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