В платье со стразами и орхидеями: Блейк Лайвли сияла на красной дорожке фильма "Оставь, если любишь"

Звезда сияла в этом гламурном наряде и выглядела великолепно. Лук опять включал цветы.

После насыщенных нескольких недель промо-кампании фильма "Оставь, если любишь", во время которой актриса Блейк Лайвли устроила настоящий марафон красивых платьев в Нью-Йорке, она прилетела в Лондон.

8 августа в столице Великобритании состоялась премьера фильма на которой Блейк произвела фурор. Актриса появилась в невероятно роскошном и гламурном платье от бренда Tamara Ralph из кутюрной коллекции осень-зима 2024.

Платье было приталенным, не имело бретелек, а глубокое декольте украшали орхидеи усыпанные стразами.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

По всей длине платье также было декорировано стразами из-за чего роскошно сияло. В верхней части его также украшали цветы из стразов. Дополнила наряд Блейк накидкой красного цвета из перьев, которая добавляла образу еще большего голливудского гламура.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Также актриса надела роскошные украшения на запястья от Lorraine Schwartz, сделала прическу с голливудской волной и красивый макияж, в котором цвет помады идеально сочетался с оттенком накидки.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

В тот же день, но несколькими часами ранее, Блейк позировала на крыше одного из лондонских зданий на фотоколле посвященному этому фильму. Она появилась в эффектном белом костюме от британского бренда Stella McCartney из круизной коллекции 2025 года. Наряд был украшен цветочной вышивкой.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Фильм в украинском прокате с 8 августа.

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