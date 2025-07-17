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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
286
Время на прочтение
1 мин

В платье со стразами и открытыми плечами: Сиара блистала на красной дорожке

Певица прибыла на церемонию вручения премии ESPY, которая прошла в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рассел Уилсон и Сиара

Рассел Уилсон и Сиара / © Associated Press

Сиара посетила мероприятие в гламурном обтягивающем платье бежевого цвете, которое было полностью усыпано стразами.

Также наряд Сиары имел длинные рукава и открытые плечи. Сзади на длинной прямой юбке у него был высокий разрез.

Сиара / © Associated Press

Сиара / © Associated Press

Гламурное платье Сиара носила с босоножками на высоких туфлях и шнуровкой, а также бриллиантовым колье на шее.

Церемонию звезда посетила со своим мужем Расселом Уилсоном, который надел черные брюки, рубашку и бархатный пиджак.

Рассел Уилсон и Сиара / © Associated Press

Рассел Уилсон и Сиара / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
286
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