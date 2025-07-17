- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 286
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье со стразами и открытыми плечами: Сиара блистала на красной дорожке
Певица прибыла на церемонию вручения премии ESPY, которая прошла в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
Сиара посетила мероприятие в гламурном обтягивающем платье бежевого цвете, которое было полностью усыпано стразами.
Также наряд Сиары имел длинные рукава и открытые плечи. Сзади на длинной прямой юбке у него был высокий разрез.
Гламурное платье Сиара носила с босоножками на высоких туфлях и шнуровкой, а также бриллиантовым колье на шее.
Церемонию звезда посетила со своим мужем Расселом Уилсоном, который надел черные брюки, рубашку и бархатный пиджак.