В платье со стразами и открытыми плечами: Сиара блистала на красной дорожке

Рассел Уилсон и Сиара / © Associated Press

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Сиара посетила мероприятие в гламурном обтягивающем платье бежевого цвете, которое было полностью усыпано стразами.

Также наряд Сиары имел длинные рукава и открытые плечи. Сзади на длинной прямой юбке у него был высокий разрез.

Сиара / © Associated Press

Гламурное платье Сиара носила с босоножками на высоких туфлях и шнуровкой, а также бриллиантовым колье на шее.

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Церемонию звезда посетила со своим мужем Расселом Уилсоном, который надел черные брюки, рубашку и бархатный пиджак.

Рассел Уилсон и Сиара / © Associated Press