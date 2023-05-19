В платье со стразами: немецкая супермодель Тони Гаррн сияла на мероприятии во Франции

Немецкая супермодель Тони Гаррн посетила мероприятие "Женские истории" во Франции, которое прошло в рамках Международного кинофестивале в Красном море. Перед камерами она появилась в длинном прямом платье нежно-розового оттенка.

У платья были длинные рукава, высокий разрез и его полностью украшали стразы.

Наряд идеально сидел на фигуре Тони, образ она дополнила также серебристым клатчем, легким макияжем, серьгами и туфлями с серебристыми ремешками, украшенными стразами.

Тони Гаррн / Фото: Getty Images

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