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В платье со стразами: немецкая супермодель Тони Гаррн сияла на мероприятии во Франции

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
186
Время на прочтение
1 мин
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В платье со стразами: немецкая супермодель Тони Гаррн сияла на мероприятии во Франции

Тони Гаррн / Фото: Getty Images

Гламурный образ идеально подчеркивал фигуру звезды.

Немецкая супермодель Тони Гаррн посетила мероприятие "Женские истории" во Франции, которое прошло в рамках Международного кинофестивале в Красном море. Перед камерами она появилась в длинном прямом платье нежно-розового оттенка.

У платья были длинные рукава, высокий разрез и его полностью украшали стразы.

Наряд идеально сидел на фигуре Тони, образ она дополнила также серебристым клатчем, легким макияжем, серьгами и туфлями с серебристыми ремешками, украшенными стразами.

Тони Гаррн / © Getty Images
Тони Гаррн / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
186
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