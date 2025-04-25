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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
604
Время на прочтение
1 мин

В платье со струящимся подолом: Деми Мур появилась на гала-вечере в Нью-Йорке

Актриса Деми Мур посетила гала-вечер Time100, который состоялся вчера в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

62-летняя актриса выбрала для публичного мероприятия платье со струящимся подолом и драпировкой на талии, дополнив образ блейзером в тон, который набросила на плечи. Длинные волосы актрисы были распущены, она сделала макияж с акцентом на глаза и надела серьги-висюльки в уши и браслет на запястье.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Днем ранее Деми Мур посетила саммит Time100 в Линкольн-центре в Нью-Йорке. В этом году актриса была включена в список Time100 самых влиятельных людей мира, а ее портрет украсил одну из пяти обложек выпуска этого года.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

На саммите также появилась Меган Маркл. Она выступила на сцене с Джессикой Сибли, генеральным директором Time, и рассказала, что сейчас она переживает один из самых счастливых периодов своей жизни. Появилась на саммите герцогиня Сассекская в стильном костюме Ralph Lauren.

Гарри и Меган в Нью-Йорке / © Getty Images

Гарри и Меган в Нью-Йорке / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
604
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