В платье со струящимся подолом: Деми Мур появилась на гала-вечере в Нью-Йорке

Деми Мур / © Associated Press

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62-летняя актриса выбрала для публичного мероприятия платье со струящимся подолом и драпировкой на талии, дополнив образ блейзером в тон, который набросила на плечи. Длинные волосы актрисы были распущены, она сделала макияж с акцентом на глаза и надела серьги-висюльки в уши и браслет на запястье.

Деми Мур / © Associated Press

Днем ранее Деми Мур посетила саммит Time100 в Линкольн-центре в Нью-Йорке. В этом году актриса была включена в список Time100 самых влиятельных людей мира, а ее портрет украсил одну из пяти обложек выпуска этого года.

Деми Мур / © Associated Press

На саммите также появилась Меган Маркл. Она выступила на сцене с Джессикой Сибли, генеральным директором Time, и рассказала, что сейчас она переживает один из самых счастливых периодов своей жизни. Появилась на саммите герцогиня Сассекская в стильном костюме Ralph Lauren.

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Гарри и Меган в Нью-Йорке / © Getty Images