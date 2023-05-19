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В платье со сверкающей бахромой: роскошная Наоми Кэмпбелл позировала перед фотографами

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
737
Время на прочтение
1 мин
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В платье со сверкающей бахромой: роскошная Наоми Кэмпбелл позировала перед фотографами

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Платье было необычное и роскошно сверкало при вспышке фотокамер.

У британской супермодели Наоми Кэмпбелл очень насыщенная неделя, ведь несколько дней тому назад, во время открытия Каннского кинофестиваля, она подчеркнула стройную фигуру нарядом цвета металлик, а 18 мая блистала на уже на мероприятии Женские истории, проводимом в рамках Red Sea International Film Festival.

Перед камерами 52-летняя Кэмпбелл появилась в наряде от австралийского бренда Tamara Ralph. Это было серебристое платье полностью состоящее из бахромы со стразами. Украшал платье черный бархатный бант на талии.

Вечерний образ супермодель дополнила высокой прической, макияжем, маленькой черной квадратной сумкой и туфлями на каблуках.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетили супермодели Тони Гаррн и Алессандра Амбросио.

Тони Гаррн / © Getty Images
Тони Гаррн / Фото: Getty Images
Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
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