В платье со сверкающей бахромой: роскошная Наоми Кэмпбелл позировала перед фотографами

Платье было необычное и роскошно сверкало при вспышке фотокамер.

У британской супермодели Наоми Кэмпбелл очень насыщенная неделя, ведь несколько дней тому назад, во время открытия Каннского кинофестиваля, она подчеркнула стройную фигуру нарядом цвета металлик, а 18 мая блистала на уже на мероприятии Женские истории, проводимом в рамках Red Sea International Film Festival.

Перед камерами 52-летняя Кэмпбелл появилась в наряде от австралийского бренда Tamara Ralph. Это было серебристое платье полностью состоящее из бахромы со стразами. Украшал платье черный бархатный бант на талии.

Вечерний образ супермодель дополнила высокой прической, макияжем, маленькой черной квадратной сумкой и туфлями на каблуках.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетили супермодели Тони Гаррн и Алессандра Амбросио.

Тони Гаррн / Фото: Getty Images

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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