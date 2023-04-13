В платье со сверкающей юбкой: звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" на премьера в Нью-Йорке

14 апреля выходит финальный пятый сезон комедийного сериала "Удивительная миссис Мейзел", который рассказывает о женщине-комике. По этому поводу в некоторых больших городах состоялись премьерные показы с красной дорожкой и приглашенными гостями. Вчера, 12 апреля, очередь дошла до Нью-Йорка.

Традиционно на красной дорожке появилась актриса Рэйчел Броснахэн, сыгравшая в сериале главную роль. Для мероприятия звезда выбрала роскошное красное платье от бренда Georges Hobeika.

Наряд был приталенным и однотонным, но от юбка была расшита сложным узором с помощью бисера из-за чего выглядела объемной и текстурированной. На первый взгляд может показаться, что у платья нет бретелек, но это не совсем так, на самом деле у наряда есть две широкие бретельки из тонкой сетчатой ткани, которая сливается с кожей актрисы, поэтому создается такой эффект.

Завершили ее лук босоножки на каблуках, несколько украшений, а также лаконичный макияж и укладка.

Рэйчел Броснахэн / Фото: Associated Press

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