Шоу-бизнес
131
1 мин

В платье со звездами и птицами: Эшли Грэм пришла на гала-вечер после триумфа на Victoria’s Secret

Платье идеально подчеркивало фигуру звезды.

Юлия Каранковская
Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Getty Images

Модель plus size Эшли Грэм посетила ежегодный гала-вечер Room to Grow, который прошел в бальном зале в Нью-Йорке. Она выглядела роскошно и гламурно, поскольку выбрала для своего посещения платье-бюстье от Clio Peppiatt.

Платье было без бретелек, расшитое черным бисером, а также имело гламурную золотую вышивку в виде звезд, Луны, растений и птиц. Наряд красиво сидел на фигуре знаменитой модели, а дополнила она его серьгами, макияжем и укладкой с легкими локонами.

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Это появление модели на публике — первое после ее грандиозного выхода на подиум во время Victoria’s Secret Fashion Show 2025, которое прошло 15 октября в Нью-Йорке. На подиуме Эшли продемонстрировала роскошный наряд черного цвета с крыльями.

Эшли Грэм на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Эшли Грэм на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

