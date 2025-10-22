В платье со звездами и птицами: Эшли Грэм пришла на гала-вечер после триумфа на Victoria’s Secret

Эшли Грэм / © Getty Images

Реклама

Модель plus size Эшли Грэм посетила ежегодный гала-вечер Room to Grow, который прошел в бальном зале в Нью-Йорке. Она выглядела роскошно и гламурно, поскольку выбрала для своего посещения платье-бюстье от Clio Peppiatt.

Платье было без бретелек, расшитое черным бисером, а также имело гламурную золотую вышивку в виде звезд, Луны, растений и птиц. Наряд красиво сидел на фигуре знаменитой модели, а дополнила она его серьгами, макияжем и укладкой с легкими локонами.

Эшли Грэм / © Getty Images

Это появление модели на публике — первое после ее грандиозного выхода на подиум во время Victoria’s Secret Fashion Show 2025, которое прошло 15 октября в Нью-Йорке. На подиуме Эшли продемонстрировала роскошный наряд черного цвета с крыльями.

Реклама