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- Шоу-бизнес
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В платье собственного бренда и с татуировкой из стразов: Вера Вонг отпраздновала 76-летие
Дизайнер устроила вечеринку в Париже и показала, как она прошла.
Известный американский дизайнер Вера Вонг 27 июня праздновала 76-летие, в честь чего организовала вечеринку в Париже, куда пригласила своих друзей и коллег из фэшн-мира.
Для празднования своего дня рождения дизайнер выбрала длинное черное платье своего бренда с прозрачной вставкой на подоле, которая создавала впечатление, что оно длины мини. Волосы она традиционно оставила распущенными, а на левой руке сделала временную татуировку из стразов в виде цифры «76», которой она успела похвастаться на многих фото.
Среди гостей был и Демна Гвасалия, дизайнер и креативный дизайнер Vetements. С ним она сделала несколько фото.
В конце вечеринки Вера задула свечи на праздничном торте, украшенном цифрой «76» со стразами.
Ранее, напомним, модельер Вера Вонг вышла в свет в розовом платье со стразами. Она посетила гала-вечер Hot Pink Party BCRF (Фонда исследований рака молочной железы), который прошел в Нью-Йорке.