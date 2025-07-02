В платье собственного бренда и с татуировкой из стразов: Вера Вонг отпраздновала 76-летие

Вера Вонг / © Associated Press

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Известный американский дизайнер Вера Вонг 27 июня праздновала 76-летие, в честь чего организовала вечеринку в Париже, куда пригласила своих друзей и коллег из фэшн-мира.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

День рождения Веры Вонг / © Instagram Вера Вонг

День рождения Веры Вонг / © Instagram Вера Вонг

Для празднования своего дня рождения дизайнер выбрала длинное черное платье своего бренда с прозрачной вставкой на подоле, которая создавала впечатление, что оно длины мини. Волосы она традиционно оставила распущенными, а на левой руке сделала временную татуировку из стразов в виде цифры «76», которой она успела похвастаться на многих фото.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Среди гостей был и Демна Гвасалия, дизайнер и креативный дизайнер Vetements. С ним она сделала несколько фото.

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Вера Вонг и Демна Гвасалия / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг и Демна Гвасалия / © Instagram Вера Вонг

В конце вечеринки Вера задула свечи на праздничном торте, украшенном цифрой «76» со стразами.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

© Instagram Вера Вонг

Ранее, напомним, модельер Вера Вонг вышла в свет в розовом платье со стразами. Она посетила гала-вечер Hot Pink Party BCRF (Фонда исследований рака молочной железы), который прошел в Нью-Йорке.

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images