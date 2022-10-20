В платье сочного оттенка и золотистых босоножках: роскошная Джессика Честейн на улицах Нью-Йорка

Актриса выглядела очень элегантно.
Знаменитую актрису Джессику Честейн подловили фотографы в Нью-Йорке, в Мидтауне, когда она направлялась на интервью. Знаменитость вышла с автомобиля в стильном осеннем пальто цвета кэмел, а вот дополняли лук золотистые босоножки на высоких каблуках.
Рассмотреть платье Джессики удалось, когда она уже завершила съемку и вышла из студии.
На актрисе был наряд миди потрясающего зеленого оттенка. Шелковое платье имело асимметричный подол и свободный верх. На талии платье было немного присборенным. Никакими украшениями Честейн этот лук решила не утяжелять. Образ дополняли лишь укладка и довольно легкий макияж с шиммерными тенями на глазах.
Повод, по которому актриса вышла в свет, - промокампания фильма Netflix "Хороший медбрат", где она сыграла главную роль вместе с Эдди Редмэйном.
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