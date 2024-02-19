В платье стимпанковского стиля: Эмма Стоун посетила BAFTA-2024 в особом наряде с одним рукавом

Наряд стал отсылкой к фильму, за который актриса получила награду.

В последние несколько месяцев имя актрисы Эммы Стоун часто всплывает в звездной хронике, поскольку за роль в фильма "Бедные-несчастные" девушка номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль", а также 18 февраля в Лондоне получила главную британскую кинопремию BAFTA за лучшую женскую роль.

Для красной дорожки в Лондоне стилист Эммы Петра Фланнери подобрала особый наряд от Модного дома Louis Vuitton.

Платье персикового оттенка было изготовлено для Стоун на заказ из шелкового жаккарда и органзы. Оно было на одно плечо с объемным рукавом в стиле викторианской эпохи. С одной стороны на талии наряд украшало множество пуговиц, а вот юбка была полупрозрачной, и из-под нее просвечивалось белье. На подоле платье украшала и утяжеляла широкая жаккардовая вставка-рюша.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Платье выглядело необычно, став одним из самых креативных нарядов церемонии. Но это и неудивительно, ведь похоже, что разрабатывая дизайн Дом Louis Vuitton вдохновлялся работой Стоун "Бедные-несчастные", которая как раз снята в подобной викторианской и стимпанковской стилистике. Героиня фильма - Белла - носила платья с подобными рукавами, которые для нее создала дизайнер Холли Вэддингтон.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

А вот завершали образ Эммы макияж с помадой винного оттенка, элегантная прическа, колье и серьги из желтого золота, платины и бриллиантов. На ней также было кольцо из желтого золота, платины, граната и бриллианта от Louis Vuitton High Jewelry.

На своей странице в Instagram Холли Вэддингтон опубликовала эскизы костюмов, которые носила Стоун в фильме. Как видим, у всех нарядов подобные рукава.

В украинский прокат фильм "Бедные-несчастные" вышел 18 января. Он рассказывает, как однажды в лондонскую лабораторию доктора Годвина Бакстера привозят тело беременной женщины, которая пыталась покончить с собой. Доктор возвращает женщину к жизни, удалив ей мозг и заменив его мозгом ее нерожденного ребенка. Он называет женщину Белла.

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