В платье светло-лимонного цвета: новый образ пресс-секретаря Белого дома

Карин Жан-Пьер обычно предпочитает яркие наряды, но на этот раз она выбрала лук спокойного нежного оттенка.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пришла на брифинг в новом деловом образе.

На ней было платье светло-лимонного цвета с короткими рукавами с разрезами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит Жан-Пьер дополнила кудрями и макияжем с персиковыми тенями на веках. В ушах у нее были ее любимые золотые серьги-гвоздики.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин обожает носить яркие наряды, особенно красного цвета. На церемонии награждения премией Центра Кеннеди в Вашингтоне она предстала в красном асимметричном платье до колен с рюшами на одном плече. Пресс-секретарь выглядела великолепно.

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