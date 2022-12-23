В платье светло-лимонного цвета: новый образ пресс-секретаря Белого дома

Карин Жан-Пьер обычно предпочитает яркие наряды, но на этот раз она выбрала лук спокойного нежного оттенка.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пришла на брифинг в новом деловом образе.
На ней было платье светло-лимонного цвета с короткими рукавами с разрезами.
Аутфит Жан-Пьер дополнила кудрями и макияжем с персиковыми тенями на веках. В ушах у нее были ее любимые золотые серьги-гвоздики.
Напомним, Карин обожает носить яркие наряды, особенно красного цвета. На церемонии награждения премией Центра Кеннеди в Вашингтоне она предстала в красном асимметричном платье до колен с рюшами на одном плече. Пресс-секретарь выглядела великолепно.
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