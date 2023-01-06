В платье своей мамы и в Париже: Клаудия Шиффер показала, как выглядела в 17 лет

52-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер показала архивные фото. На них юная модель запечатлена в Париже.

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На черно-белых фотографиях 17-летняя Клаудия позирует в платье с мехом на рукавах – как оказалось, от Christian Dior, – интересном пальто и в шляпе.

"17 лет, в Париже! Сама себе стилист, и платье моей мамы от Christian Dior — оно у меня до сих пор", - написала Шиффер под фото.

Отметим, сейчас большинство моделей находятся в своих праздничных отпусках. Например, Алессандра Амбросио отдыхает в жаркой Мексике и показывает фотографии в бикини.

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