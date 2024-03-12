В платье своей мечты: Кайя Гербер позировала в эффектном вечернем образе

Девушка примерила платье с красивым декольте.
22-летняя модель, дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера - Кайя Гербер – продемонстрировала красивый вечерний образ. Она позировала в черном платье-бюстье, расшитом пайетками, с эффектным декольте от Celine. Ее волосы были уложены в пышную прическу, а на лице был макияж с акцентом на глаза.
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"Платье моей мечты", - подписала снимки девушка.
А ее мамы Синди в своем Instagram показала их совместное фото. Топ-модель позировала тоже в блестящем платье, только с сине-черными пайетками, и с похожим макияжем.
Напомним, ранее Кайя Гербер блистала на вечеринке в Лондоне. Она приехала на мероприятие Vogue And Tiffany & Co. Celebrate Fashion And Film Party 2024 в клуб Annabel's в миниатюрном золотом платье с бахромой из весенне-летней коллекции Celine.
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